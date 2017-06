Duitsland ook in de ban van Chinese panda's

Net als bij de panda's Xing Ya en Wu Wen die in april onder veel belangstelling vanuit China in Nederland aankwamen, is ook Duitsland in de ban geraakt van een pandaduo, meldt het AFP.

De beren Meng Meng en Jiao Qing werden met een speciaal vrachtvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Lufthansa getransporteerd vanuit China. Samen met twee Chinese pandaspecialisten, de baas van de Berlijnse dierentuin en een enorme voorraad aan bamboe kwamen de panda's aan op het vliegveld Schönefeld.

Het pandastel krijgt een week om te wennen aan de nieuwe omgeving. De verwachting is dat de panda's aan het publiek worden getoond vlak voor de G20-top in Berlijn. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Chinese president Xi Jinping zullen aanwezig zijn bij de presentaties van de pandaberen.

Pandagekte

De pandagekte heeft ook toegeslagen in Duitsland. Met Meng Meng en Jiao Qing hoopt de Berlijnse dierentuin op extra aandacht en stiekem op een pandababy. Al is de kans op een nakomeling erg klein aangezien de vrouwtjespanda slechts 24 tot 48 uur per jaar ontvankelijk is voor het verwekken van een beertje.

In de aanloop van de komst van de pandaberen naar Duitsland hield de Zoo Berlin dagelijks een blog bij. De twee panda's krijgen net als de beren in het Ouwehands Dierenpark een speciaal verblijf. Het nieuwe huis van de panda's is 5.500 vierkante meter groot en heeft een houten klimgebied en een kunstmatig aangelegd riviertje.

Meng Meng, het Chinese equivalent voor 'droom', en Jiao Qing, dat vrij vertaald 'schatje' betekent, zijn niet goedkoop. Het Duitse dierentuin betaalt ruim 13 miljoen euro voor een huurperiode van vijftien jaar. Een deel van het geld gaat naar een Chinees fokprogramma voor de pandaberen.

China heeft in het verleden drie panda's geschonken aan Duitsland. De laatste, Bao Bao, werd 34 jaar oud en overleed in Berlijn in 2012. Bao Bao was detijds de oudste mannelijke pandabeer ter wereld.

'Panda-diplomatie'

China gebruikt de pandaberen als diplomatiek middel en heeft panda's uitgeleend aan meerdere landen, waaronder Nederland. De reuzenpanda's, die alleen in China voorkomen, worden uitgeleend aan dierentuinen voor een grote som geld maar dienen bovendien als symbool voor een goede relatie.

"De Chinezen zien de panda's als merkambassadeuren voor het land. China heeft een duidelijk imagoprobleem in Europa en het aanbieden van de pandaberen is een uitgekiende, slimme en eenvoudige marketingtruc", stelt Bernhard Bartsch van een bekende denktank in Berlijn over de zogenoemde 'panda-diplomatie'.

Tegenover AFP zegt Bartsch dat de panda's een "positieve draai zullen geven in de berichtgeving van Duitse media over het bezoek van president Xi Jinping in juli".

Pandasia

Het Ouwehands Dierenpark Rhenen kreeg de Nederlandse primeur voor het huren van een panda-stel. De panda's kwamen op 12 april aan op Schiphol.

Op 30 mei kwamen de twee reuzenpanda's Xing Ya en Wu Wen voor het eerst naar buiten in het nieuw gebouwde pandaverblijf Pandasia. Het pandaverblijf in de dierentuin is sindsdien open voor het publiek.

Bij de opening waren onder meer de Chinese ambassadeur en een afgevaardigde van de Chinese overheid aanwezig. De panda's verblijven in een speciaal verblijf, dat door de Chinese overheid moest worden goedgekeurd alvorens de dieren naar Nederland mochten komen.

Nederland

Nederland kreeg de panda's aangeboden tijdens een Nederlands staatsbezoek aan China in 2015. In principe zijn de dieren uitgeleend voor een periode van vijftien jaar, net als in Duitsland.

Nederland betaalt een miljoen euro per jaar voor de dieren, waarvan ook een deel wordt geïnvesteerd in de bescherming van panda's in het wild.

Ouwehands Dierenpark hoopt dat het mannetje en het vrouwtje zich ook voortplanten. Een eventueel jong zal dan na een aantal jaar weer aan China worden geschonken. Xing Ya en Wu Wen komen zelf ook voort uit een fokprogramma in de Chinese stad Chengdu.

België

België heeft al sinds begin 2014 twee pandaberen. In dierenpark Pairi Daiza, in het Waalse Bergen, kunnen bezoekers de reuzenpanda's Hao Hao en Xing Hui bewonderen. In juni 2016 werd daar zelfs een pandajong geboren, genaamd Tian Bao ofwel 'schat van de hemel'.

Volgens de dierentuin is België na Oostenrijk en Spanje nu het derde Europese land waar het met hulp van China gelukt is een pandababy geboren te laten worden.

Tian Bao vierde onlangs zijn eerste verjaardag. Het pandawelpje houdt zelfs een eigen blog bij.