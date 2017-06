Opgezette krokodil uit sloot in Honselerdijk gevist

De eigenaar kwam tot de conclusie dat de krokodil dood was en viste het ruim een meter lange, met stro gevulde dier uit de sloot. De politie werd ingeschakeld, omdat niet duidelijk is of het om een legaal verkregen exemplaar gaat. Het is nog onbekend wie de krokodil in de sloot heeft achtergelaten, meldt Omroep West.

Het opgezette dier is meegenomen door de dierenambulance en wordt nu in een koeling bewaard. Medewerker Theo de Wijs: "Het beest stink behoorlijk, doordat het stro in de krokodil in de sloot nat is geworden."

De dierenambulance kan niet om het incident lachen. De Wijs: "Als je zoiets in de sloot ziet liggen, weet je niet of het om een opgezet dier gaat. Bovendien houden levende krokodillen zich voor dood, om zo hun prooi makkelijk te kunnen benaderen. Dit is dus geen leuke actie."