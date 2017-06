Onderzoek pluimveehouderij Tielt na mishandelen kuikens

''Weerzinwekkende praktijken'', aldus de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Hij liet weten nog donderdag de inspectie naar het kippenbedrijf te sturen.

Te kleine kuikens of dieren met afwijkingen worden afgemaakt of in een krat aan hun lot overgelaten. ''Het gooien met dieren, kuikens systematisch de nek breken of verdrinken, is onduldbaar'', liet Weyts optekenen. Hij wil snel maatregelen treffen.

De inspectie Dierenwelzijn kon na de controle echter weinig conclusies trekken omdat er donderdag maar weinig activiteit was, meldde Weyts later op de dag. Hij kondigde vervolginspecties aan voor de komende dagen.

Ontkennen

Het betreffende bedrijf, broeierij Van De Vijvere, ontkent de aantijgingen en betichtte de undercovermedewerker tegen VTM Nieuws van kwaadwillendheid. Met de kuikens zou respectvol worden omgegaan en de verdrinking zou in scène zijn gezet. Wel worden ,,niet-leverbare kuikens aangetroffen na het uitbroeden en deze worden uiteraard apart geplaatst om te worden vernietigd''.

Animal Rights verspreidde eerder dit jaar al schokkende beelden over de praktijken in een varkensslachthuis, ook in Tielt. Dat moest tijdelijk zijn deuren sluiten. De organisatie roept de Vlaamse overheid in een petitie op te stoppen met het promoten van vlees- en zuivelproducten.