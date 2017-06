Oude botten blijken van reusachtige Australische prehistorische kalkoen te zijn

Het gaat om een vogel die ongeveer acht kilo woog en even groot was als een kangoeroe. Het dier behoorde tot de grootpoothoenders, een familie van vogels die in sommige gevallen hun eieren begraven waarna de jongen vanzelf ter wereld komen. Ook de boskalkoen behoort tot deze familie, melden onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.

De botten van de grote vogel werden in 1880 al ontdekt in grotten onder de Nullarborvlakte in het zuiden van Australië. Lange tijd dachten wetenschappers dat de botresten toebehoorden aan een prehistorische reuzenduif. Onderzoekers van Flinders University hebben de fossielen echter opnieuw onderzocht. Uit hun studie blijkt dat de vogel meer weg had van een kalkoen dan een duif.

Bij de resten van de reuzenkalkoen werden ook botten aangetroffen van enkele andere prehistorische vogels die in het Pleistoceen leefden, een tijdperk dat ruim twee miljoen jaar geleden begon. Deze vogels hadden meer weg van groot uitgevallen kippen.

Brandsporen

"We hebben ontdekt dat er vijf reusachtige vogelsoorten in Australië leefden, nog voordat er mensen arriveerden op het continent", verklaart hoofdonderzoekster Elen Shute op ABC News.

Op sommige botten zaten brandsporen. Dat kan er volgens Shute op duiden dat de reuzenkalkoenen en de andere grote vogels werden gevangen en gegeten door de eerste mensen die Australië bereikten.