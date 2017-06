Leefgebied van wilde reuzenpanda's slinkt door klimaatverandering

De leefomgeving van wilde panda’s wordt steeds warmer. Het deel van het leefgebied van de dieren, waarin de temperatuur kan oplopen tot 30 graden Celsius, is in de afgelopen veertig jaar gegroeid van 332 tot 4482 vierkante kilometer.

Al bij 25 graden Celsius kunnen reuzenpanda’s ziek worden van de hitte. Dat melden Chinese onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Biological Conservation.

Reuzenpanda’s leven in bosrijke berggebieden in het centrale deel van China. Deze regio heeft van oudsher een gematigd klimaat, maar door de opwarming van de aarde stijgt de temperatuur snel. Dat kan funest zijn voor wilde panda's. De dieren krijgen bij warm weer snel last van uitdrogingsverschijnselen, ook verwekken reuzenpanda's minder jongen in een warm klimaat.

De Chinese wetenschappers pleiten daarom voor de aanleg van verkoelende schuilplaatsen in bossen waar panda's leven. Door het uitgraven van hollen in de buurt van beekjes zouden er schaduwrijke plekken kunnen worden gecreëerd voor de dieren en hun jongen.

Bomen

Verder zou het aanplanten van extra bomen en bamboe reuzenpanda’s van de nodige schaduw en voedsel kunnen voorzien in gebieden die sterk zijn opgewarmd.

Volgens onafhankelijk onderzoeker Calum Brown van de Universiteit van Karlsruhe zijn dit soort maatregelen van levensbelang voor panda's. "Het geïsoleerde leefgebied van de reuzenpanda moet worden uitgebreid als we willen dat de soort overleeft in het wild”, verklaart hij op nieuwssite New Scientist.