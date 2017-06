Artis neemt nieuw luxe olifantenverblijf in gebruik

De dieren reageerden dinsdag nog behoorlijk onwennig, zo bleek bij de officiële opening van het terrein.

Vooral Sanuk, de jongste telg, vond het spannend. Ze rende steeds terug naar de stal, op de voet gevolgd door moeder Thong Tai en grote halfzus Yindee. Na een tijdje werden de dieren iets vertrouwder en lieten ze zich de appels en andere lekkernijen op het buitenverblijf smaken.

Artis heeft bij het ontwerpen van het nieuwe complex rekening gehouden met alle gewoonten en eigenschappen van de dieren. Zo wordt het eten elke dag op een andere plek verstopt, zodat ze gedwongen worden te zoeken naar het voedsel. Op deze manier voorkomen de verzorgers dat de olifanten lui worden.

Lekker dobberen

Ook is er een speciaal zwembad waar de dieren kunnen dobberen. De rotsen zijn gemaakt van materiaal waar de dieren met hun dikke huid graag tegen aan schuren.

Voor de bezoekers kan het soms meer moeite gaan kosten om de olifanten te zien, waarschuwde ontwerper Thijs de Zeeuw op Radio 1. "Maar dat maakt het voor de bezoekers ook spannender, als de olifanten niet meteen te vinden zijn."

Emotionele dag

Artis-directeur Haig Balian sprak van een emotionele dag. Voordat werd besloten tot de bouw van het nieuwe verblijf, dat een deel van het aangrenzende parkeerterrein beslaat, was het de vraag of de dierentuin de olifanten wel wilde houden. "We stonden voor de keuze welke dieren we wilden houden en olifanten nemen veel plek in", vertelde Balian. "Maar ze zijn zo uniek en hebben een educatieve functie."

Artis wil de kudde in de toekomst uitbreiden. Hiervoor moet eerst een mannetje, een bul, worden gevonden. Uiteindelijk is er plek voor zeven tot negen olifanten.