Qatar wil melktekort oplossen door vierduizend koeien in te vliegen

"Je zou het de grootste runderluchtbrug in de geschiedenis kunnen noemen", schrijft persbureau Bloomberg dinsdag.

Zakenman Moutaz Al Khayyat nam het initiatief en kocht de koeien in Australië en de VS. Er zijn in totaal zestig vluchten van Qatar Airways nodig om de runderen naar hun plaats van bestemming te vervoeren. De kosten komen op ongeveer 8 miljoen dollar (ruim 7,1 miljoen euro).

Er lagen al plannen om de koeien over zee naar het land te vervoeren, maar vanwege de urgentie is er gekozen voor luchtvervoer. Daardoor kan de melkproductie naar verwachting eind deze maand beginnen. Dat zou eerst nog in september zijn.

De koeien worden ondergebracht op een stuk land ter grootte van zeventig voetbalvelden ten noorden van hoofdstad Doha. Al Khayyat verwacht dat de koeien halverwege juli genoeg melk geven om een derde van de vraag naar melk in het land te beantwoorden.

Diplomatieke boycot

Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein, Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten en Libië maakten 5 juni bekend de diplomatieke banden met Qatar te verbreken. Volgens de landen zou Qatar terroristische groeperingen als Hamas, Al-Qaeda en de Egyptische Moslimbroederschap ondersteunen. Dat zou bijdragen aan het destabiliseren van de regio. Qatar verwerpt deze beweringen.

In navolging van de boycot heeft de groep landen ook sancties ingesteld tegen tientallen organisaties en 59 mensen, waarvan het gros Qatari's of mensen met een link naar het land zijn.

Later verklaarden meerdere Afrikaanse landen hun steun voor de diplomatieke acties van de Golstaten. Zo heeft Mauritanië, dat ook lid is van de Arabische Liga, de diplomatieke banden verbroken. Senegal noemt zichzelf een "actieve supporter" van de Golfstaten en heeft aangekondigd dat het de ambassadeur in Qatar zal terugroepen. Zaterdag trok ook Niger zich terug.

Steun van Iran

Iran stuurde vliegtuigen met groenten en fruit naar Qatar om te voorkomen dat in de oliestaat tekorten ontstaan. Een zegsman van de nationale Iraanse luchtvaartmaatschappij Iran Air zegt dat het land dit elke dag wil gaan doen.

Het nu geïsoleerde Qatar krijgt naast steun van Iran ook hulp van Turkije. Qatar overlegt ook met de twee landen over de aanvoer van ander voedsel en drinkwater.

Het kleine schiereiland Qatar heeft ongeveer 2,5 miljoen inwoners en voert 80 procent van zijn voedsel in. Dat kwam vaak uit of via Saudi-Arabië of de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).