Reuzenpanda's Ouwehands komen voor het eerst buiten

De beren mochten eindelijk naar buiten in het speciaal voor hen gebouwde Pandasia in Ouwehands Dierenpark In Rhenen. De panda's arriveerden op 12 april al in Nederland, maar moesten eerst uitrusten van de reis vanuit China en in quarantaine.

"Het is een dag om nooit te vergeten", jubelde dierentuineigenaar Marcel Boekhoorn. Hij heeft zestien jaar zijn best gedaan om de panda's naar Nederland te halen. Onder meer oud-premiers Kok en Balkenende en minister-president Rutte hielpen hem.

Dat het is gelukt, is een teken van vriendschap van China voor Nederland, legden Chinese gasten dinsdag uit. "Het onderstreept onze goede betrekkingen", zei ook staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in Rhenen.

Vriendschap

De beren hebben ieder een eigen verblijf, want panda's zijn niet gesteld op gezelschap. Behalve op de drie dagen per jaar dat het vrouwtje vruchtbaar is.

"Laten we hopen dat ze elkaar dan een beetje lief vinden, want we willen graag jonge beertjes", zei Boekhoorn. Dat gaat zeker nog een jaar duren, want Wu Wen had haar vruchtbare dagen toen ze net in Nederland was, wist dierentuindirecteur Robin de Lange.

De "beetje brutale" Xing Ya en de "afstandelijke" Wu Wen zijn vanaf woensdag voor iedereen te zien. Het is noodzakelijk om vooraf een online een kaartje te kopen.