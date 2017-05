Jonge orang-oetans krijgen acht jaar borstvoeding

In de tanden van de apen zijn soms sporen te vinden van barium uit hun achtste levensjaar. Barium is een stof die van moeder op kind wordt overgedragen bij borstvoeding en wordt opgenomen door botten en tanden. Australische onderzoekers melden de nieuwe bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances.

Biologen vermoedden al langer dat orang-oetans lange tijd borstvoeding ontvangen. Het is echter lastig om te observeren hoe lang de voedingsperiode precies duurt, omdat de apen in de toppen van bomen leven.

Tanden

De wetenschappers keken daarom naar de sporen van barium in het gebit van jonge orang-oetans. Uit het onderzoek blijkt dat de dieren in sommige gevallen tot na hun achtste borstvoeding ontvangen, al is dat sporadisch.

"Het is een verrassende ontdekking, tot nu toe dachten we dat de dieren hooguit zes jaar moedermelk dronken", aldus hoofdonderzoekster Tanya Smith op nieuwssite The Conversation. "Bij geen enkel ander zoogdier gaat de borstvoeding acht jaar door."

Fruit

De laatste jaren van hun voedingsperiode drinken orang-oetans echter niet meer continu moedermelk. Waarschijnlijk gaan jonge dieren in deze fase van hun leven alleen aan de borst als fruit en ander voedsel schaars is.

Vrouwelijke orang-oetans krijgen gemiddeld zes tot zeven nakomelingen. Ze geven dus een groot deel van hun leven borstvoeding.