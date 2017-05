Aasgier gebruikt rode modder als make-up

Als de grijswitte gieren de kans krijgen, smeren ze hun kop en nek in met roodkleurig modderwater uit rivieren of meertjes. Het doel van deze vermomming is nog een raadsel, zo melden wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Ecology.

De onderzoekers van het Donana Biological Station op het Canarische eiland Fuerteventura kwamen tot hun bevindingen door negentig wilde aasgieren te confronteren met twee kommen water. In de ene kom zat helder water, in het andere bakje zat water met een rode zandoplossing.

Verven

Van de negentig vogels die de kommen water van dichtbij bekeken, namen er achttien een modderbad waarbij ze hun kop, nek en borstkas opzettelijk rood leken te verven (zie foto, voor en na). Dit gedrag was vooralsnog alleen sporadisch vastgelegd bij lammergieren, een nauwverwante soort.

"Het meest interessante onderdeel van onze observatie is de variatie in het gedrag", verklaart onderzoeker Thijs van Overveld op nieuwssite New Scientist. "Sommige vogels bleven grotendeels wit, terwijl anderen zichzelf bijna volledig rood kleurden."

Speciaal

Mogelijk camoufleren de dieren zich met de gekleurde modder, of communiceren ze met de rode kleur een bepaalde boodschap naar hun soortgenoten. "Je ziet niet vaak rode veren bij aasgieren", verklaart de Canadese vogeldeskundige Robert Montgomery van Queens University. "Vogels die zichzelf wel rood kleuren zeggen daarmee dus waarschijnlijk iets speciaals tegen hun soortgenoten."