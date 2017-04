Laatste orka in gevangenschap geboren na stoppen fokprogramma Seaworld

Het pasgeboren dier heeft nog geen naam, want het geslacht is nog niet bekend. Een zwangerschap van een orka duurt zo'n anderhalf jaar.

SeaWorld besloot tot het stoppen met het fokprogramma na kritiek van dierenrechtenorganisaties en een daling van de ticketverkoop. De protesten werden aangezwengeld door de film Blackfish in 2013, waarin misstanden met orka’s in gevangenschap aan het licht werden gesteld.

In de documentaire Blackfish wordt getoond hoe de orka’s worden mishandeld in de Sea World-parken. Het park heeft daarna beloofd in 2017 met de omstreden shows te stoppen.

In janurari is orka Tilikum, van wie het leven de rode draad vormde in Blackfish, in SeaWorld overleden. De orka is op tweejarige leeftijd in het wild gevangen in de buurt van IJsland. Hij is daarna een jaar in een kleine tank opgevangen, waarna hij de rest van zijn leven in verschillende zee-aquaria verbleef.

