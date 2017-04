Aantal dieren in tropen neemt sterk af door jagers

Rond steden en dorpen waar jagers worden toegelaten, slinkt het aantal zoogdieren gemiddeld met 83 procent. Dit is aanzienlijk meer dan in gebieden waar geen jagers zijn toegestaan.

Verder daalt aantal vogels in tropische gebieden met 58 procent als er wordt gejaagd.

Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Cirkel

De wetenschappers van onder meer de Radboud Universiteit analyseerden 176 eerder uitgevoerde studies waarbij vogels en zoogdieren werden geteld in tropische gebieden in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Uit het onderzoek blijkt dat dierpopulaties sterk afnemen in een straal van zeven tot veertig kilometer rond dorpen en steden waarin vaak jagers overnachten.

"We zijn begonnen met de hypothese dat mensen jagen in cirkels rond hun dorp of rond de toegangsweg tot een bos", verklaart hoofdonderzoekster Ana Benitez-Lopez op de nieuwssite van de Radboud Universiteit. "Vlakbij zo’n toegangspunt is de jachtdruk het hoogst en het aantal soorten het laagst. Verder weg neemt de dierpopulatie toe, tot het punt dat er geen invloed van de jacht meer is."

Zoogdieren

De afname van het aantal dieren in jachtgebieden is het grootste als de gedode dieren worden verhandeld. Volken die jagen om zichzelf te voorzien van voedsel hebben veel minder impact op de dierenpopulatie, zo blijkt uit de studie.

Grote zoogdieren lijden volgens Benitez-Lopez het meeste onder de jacht door hun gewicht. "Ze zijn groter, dus er zit meer vlees aan. Ze zijn het dus waard om een langer eind voor te lopen. Hoe groter het zoogdier, hoe langer de tocht die de jager zal oerwegen."