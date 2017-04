Reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya aangekomen in Rhenen

De dieren vertrokken woensdagochtend om 8.30 uur Nederlandse tijd met KLM-vlucht KL892 vanaf de luchthaven van het Chinese Chengdu. De panda's, een mannetje en een vrouwtje, vlogen mee op een reguliere vlucht van de luchtvaartmaatschappij.

''Vandaag komt een droom uit. Dat we deze twee reuzenpanda's kunnen presenteren. Een mannetje en een vrouwtje. Een droompaar", zei Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen, toen de panda's veilig waren geland.

''Ze hebben een zeer goede vlucht gehad. Nu volgt het staartje van de reis naar hun hele mooie nieuwe huis, Pandasia'', aldus Boekhoorn. ''Ik weet zeker dat ze alle harten van Nederland gaan veroveren.''

Media

De panda's konden na de landing in het dierenhotel van KLM even bijkomen van de reis. Vervolgens mocht een gezelschap van een paar honderd gelukkigen in een hal op het vrachtterrein een glimp opvangen van de dieren. Die werden in hun kooi langs de maar liefst honderd vertegenwoordigers van de media uit binnen- en buitenland gereden voordat ze in de vrachtwagen werden geladen die ze naar hun nieuwe thuis brengt.

De beren ondergingen alle aandacht redelijk rustig.

In het centrum van Rhenen juichten onder meer de mensen die naar een 'pandaborrel' waren geweest de vrachtwagen met daarin de panda's toe. Maar van een massale toeloop was geen sprake. Bij de ingang van het dierenpark stonden tientallen mensen te applaudisseren en te joelen. Maar de panda's zelf kregen ze niet te zien.

''We zijn thuis'', riep iemand gehuld in het pak van de mascotte van de dierentuin vanuit de 'pandabus' die met de truck was meegereden.

Quarantaine

China schonk de panda's in oktober 2015 symbolisch aan Nederland. Ze blijven maximaal vijftien jaar in het dierenpark. Het duurt overigens nog wel even voordat bezoekers de panda's kunnen zien; zij moeten eerst nog enige tijd in quarantaine verblijven.

De dieren zouden eerst een half jaar geleden al komen. Maar China had het transportplan en het verblijf in eerste instantie afgekeurd omdat het niet aan de strenge Chinese eisen voldeed. Het verblijf van 3.400 vierkante meter is mede gebouwd door Chinese bouwvakkers.

Fokprogramma

De ernstig bedreigde dieren leven alleen in China in het wild. De Chinese overheid onderhoudt een intensief fokprogramma, waar ook de voor Nederland bestemde dieren uit voorkwamen. Slechts zelden worden de dieren uitgeleend aan buitenlandse dierentuinen. Wereldwijd is de reuzenpanda in achttien dierentuinen te zien.

In Nederland had SAFAripark Beekse Bergen in 1987 twee panda's enkele maanden op bezoek.

Het verblijf in Rhenen beschikt ook over een kraamkamer. De dierentuin hoopt dat de panda's zich zullen voortplanten, wat uiterst zeldzaam zou zijn.

De dieren zijn momenteel vier jaar oud en zouden binnen twee jaar geslachtsrijp moeten zijn. Een eventueel pandajong moet na vier jaar weer worden afgestaan aan China.