Landschapsbeheer constateert stijging leeggeroofde kievitsnesten

Een woordvoerder van de koepelorganisatie van provinciale landschapsbeheerders vindt het nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden. "Het is nog vroeg in het seizoen", stelt hij. "Maar op basis van de bevindingen van onze vrijwilligers kunnen we wel een zekere trend constateren."

Tot nu toe zijn er in heel Nederland 570 van de 30.000 nesten verloren gegaan. Landschappen NL wil nadrukkelijk niet speculeren of mensen of dieren verantwoordelijk zijn voor het leegroven van de nesten.

In Noord-Brabant hebben Het Brabantse Landschap en de politie actief de handen ineen geslagen om de toename van het aantal leeggeroofde nesten een halt toe te roepen. In de afgelopen weken hebben dieven bijvoorbeeld al toegeslagen in Gilze, Wintelre en Someren.

Delicatesse

In Wintelre werden dieven betrapt met 27 eieren. De eieren worden verkocht als delicatesse of machinaal uitgebroed om de jonge vogels te verkopen, aldus coördinator soortenbescherming Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap maandag.

Als mogelijke oorzaak van de toename noemt Sloothaak het verbod op het rapen van kievitseieren dat sinds vorig jaar ook geldt in Friesland. Het rapen van kievitseieren was in de rest van Nederland al verboden. Ook de levendige vogelhandel in België speelt vermoedelijk een rol, denkt hij.

De politie roept op om altijd aangifte te doen na de ontdekking van diefstal.

Stroomdraadjes

De provincie Gelderland kampte de afgelopen jaren ook met leeggeroofde nesten. Maar hier bleken vooral vossen de oorzaak te zijn. Het probleem is ondervangen door enkele tientallen hectares met veel kievitsnesten af te rasteren met stroomdraadjes.

Sindsdien worden in Gelderland weer aanzienlijk minder nesten leeggefoofd, stelt een woordvoerder van Gelders Landschap & Kasteelen.