'Papegaaien steken elkaar aan met lachen'

Als kea's (een papegaaiensoort uit Nieuw-Zeeland) een specifiek soort gekwetter van soortgenoten horen, beginnen ze daarna rondjes om elkaar heen te vliegen en te ravotten.

Als de kwetterende geluiden stoppen, houden de dieren vrijwel onmiddellijk op met spelen, melden biologen in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology.

De Oostenrijkse wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door specifieke kwetterende geluiden van kea’s in gevangenschap op te nemen. Van dit gekwetter wordt al lange tijd vermoed dat het een soort lach is.

De opnames werden afgespeeld in de buurt van wilde kea’s in Arthur's Pass in Nieuw-Zeeland. Vervolgens werden de dieren gefilmd, zodat de onderzoekers uitgebreid konden observeren hoe de vogels reageerden op het geluid.

"Bij het horen van het gekwetter begonnen veel vogels te spelen met soortgenoten, of met een object dat bij ze in de buurt lag", verklaart hoofdonderzoeker Raoul Schwing van de Universiteit van Wenen op nieuwssite New Scientist. "Soms haalden ze ook acrobatische toeren uit in de lucht."

Kinderen

Volgens Schwing is het gekwetter van de vogels vergelijkbaar met het gegil waarmee spelende kinderen elkaar soms aansteken om wild te spelen.

Niet alleen jonge kea’s reageren echter op de kwetterende geluiden, ook volwassen vogels doen vaak mee aan het speelgedrag. Dat geeft volgens de wetenschappers aan dat het gelach van papegaaien even aanstekelijk is als het gelach van mensen.