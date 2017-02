Drie ton schubben onderschept in Thailand

De schubben hebben een waarde van ruim 700.000 euro en werden verscheept vanuit Afrika. Op de luchthaven van Bangkok zijn de producten onderschept.

Volgens de douana in Thailand zijn zo'n zesduizend schubdieren gedood om aan de drie ton schubben te produceren. In Azië worden de schubben onder meer gebruikt in de volksgeneeskunde. Het materiaal zou onder meer een genezende werking hebben tegen astma, reuma en artritis.

Ook worden de dieren gedood voor hun vlees. In Vietnam en China wordt het vlees gezien als delicatesse.

Een wereldwijde ban op de handel in schubdieren ging in januari van kracht. In september werd besloten om de soort beter te beschermen. Volgens het World Wildlife Fund is de status van de dieren veranderd van 'kwetsbaar' naar 'kritiek'.