Vier Bengaalse tijgers geboren in El Salvador

Het wildpark heeft een fokprogramma voor bedreigde diersoorten. De tijgers werden in december geboren, maar het park heeft de geboorten woensdag bekend gemaakt aan AFP.

De tijgers hebben in het park een gebied van 1,6 vierkante kilometer ter beschikking. Het is het tweede nest dat in het park wordt geboren. Het eerste nest werd in 2013 geboren. Als de tijgers ouder zijn worden ze ondergebracht in andere parken.

Naast tijgers heeft het Furesapark onder andere nijlpaarden, leeuwen en luipaarden. Volgens het WNF leven er nog ongeveer 2.500 Bengaalse tijgers in het wild.