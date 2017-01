Prins boekt vliegtickets voor tachtig roofvogels

De geblinddoekte vogels zouden van een Saoedische prins zijn, zo schrijven verschillende nieuwssites. Een foto van het tafereel dook maandag op in het forum van discussiesite Reddit.

"Een bevriende piloot stuurde me deze foto", schrijft de Reddit-gebruiker die de foto plaatste. "Een Saoedische prins heeft vliegtickets gekocht voor zijn tachtig haviken."

De vogels op de foto lijken echter meer op valken. Volgens The Times of Israel is de foto gemaakt op een vlucht van Qatar Airways. Waar de vogels naartoe werden gebracht is niet duidelijk.

Vliegen met valken

Het transporteren van valken is overigens niet ongebruikelijk in het Midden-Oosten. Luchtvaartmaatschappijen als Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways hebben speciale regelgeving voor het vervoeren van roofvogels.

De valkerij kent een eeuwenoude geschiedenis in het Midden-Oosten. In de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is het nog steeds een geliefde sport. De valk of havik staat dan ook prominent in het nationale wapen van het land.

Inwoners van de VAE kunnen zelfs een paspoort aanvragen voor hun valk. Daarmee mag de vogel mee op reis naar veel landen in het Midden-Oosten en Marokko. Het paspoort is drie jaar geldig.