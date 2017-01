'Rode panda in VS mogelijk ontsnapt om paren te vermijden'

Naar het dier wordt nog altijd gezocht met bloedhonden en drones, meldt The New York Times.

De zoektocht begon op dinsdag nadat Sunny, zoals het dier heet, voor het laatst maandagmiddag werd gezien in haar verblijf. Mogelijk verblijft het dier in een boom in de buurt van de dierentuin.

Sunny leefde samen met mannelijke soortgenoot Thomas in de dierentuin. Rode panda's kunnen slechts op één dag per jaar paren en mogelijk benaderde Thomas Sunny te agressief in aanloop naar deze dag, zegt directeur Greg Bockheim.

Wasberen

De dierentuin heeft folders verspreid in de buurt en een speciale telefoonlijn opgezet. Daar werden tientallen meldingen gedaan door mensen die het dier zouden hebben gezien.

Dat bleek echter in alle gevallen om wasberen te gaan. Deze dieren lijken op een afstand een beetje op rode panda's en zijn op dit moment zeer actief omdat het paarseizoen voor ze is.