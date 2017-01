Operatie moet gesteriliseerde chimpansee Burgers' Zoo weer vruchtbaar maken

Omroep Gelderland meldt dat het dier in 2002 gesteriliseerd is omdat op dat moment niet duidelijk was van welke soort de chimpansee onderdeel is.

"Dit is heel bijzonder. Naar mijn weten is het de eerste keer dat zoiets gebeurd", zegt bioloog Ton de Jongh tegen NU.nl. De Jongh heeft het DNA van chimpansees in de Europese dierentuinen de afgelopen tien jaar verzameld en in kaart gebracht. Uit die gegevens is duidelijk geworden tot welke ondersoort de aap behoort.

Urologen van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en een dierenarts van Burgers' Zoo hebben daarom vrijdag de sterilisatie ongedaan gemaakt. Omdat chimpansees anatomisch veel lijken op mensen, kan de operatie door 'gewone' chirurgen worden uitgevoerd.

Of het doel van de operatie is bereikt, zal in de praktijk moeten blijken. "We merken het over een tijd. Hij is seksueel nog zeer actief", aldus de bioloog.