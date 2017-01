Drie giraffes geboren in safaripark Beekse Bergen

Het gaat over jonge Rothschild-giraffes, een bedreigde diersoort waarvan er wereldwijd nog zo'n 500 in het wild leven.

De dierentuin spreekt van een geboortegolf. Enkele weken geleden werden er ook al zeven dieren geboren, waaronder giraffe Milo.

Twee giraffes die deze week werden geboren, hebben nog geen naam gekregen. Het jong dat dinsdag het leven zag, is een meisje. Woensdag werd een giraffe dood geboren. Van de jongste giraffe, die donderdag het levenslicht zag, is nog niet bekend of het een jongen of meisje is.

Om te voorkomen dat de jonge dieren het te koud krijgen, staan ze voorlopig in het binnenverblijf van het dierenpark. Op de savanne, die deel uitmaakt van het buitenverblijft, ligt ook nog ijs waar de jonge giraffes over zouden kunnen uitglijden.