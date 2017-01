Dierentuin VS zoekt ontsnapte rode panda

De zoektocht begon op dinsdag nadat Sunny, zoals het dier heet, voor het laatst maandagmiddag is gezien in haar verblijf. Een andere rode pande, Thomas, is niet ontsnapt.

Flyers zijn verspreid in de buurten rondom de dierentuin. Mogelijk heeft Sunny zich verstopt in een boom. "We moedigen het publiek aan om grondig te zoeken in de bomen, tuinen en in hun eigen buurt", aldus de dierentuin.

Rode panda's zijn zo groot als een wasbeer en hebben een rood-bruine vacht met een lange staart. Ze zijn niet snel agressief, maar vanwege het huidige paarseizoen van de rode panda's kan het zijn dat Sunny enigszins geïrriteerd reageert. "Zoals bij alle wilde dieren kan haar gedrag onverwachts zijn", stelt de dierentuin.