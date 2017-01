Nieuwe mottensoort vernoemd naar Donald Trump

Daarom doopten zij de soort neopalpa donaldtrumpi.

Het gaat om een mot die aanvankelijk was ondergebracht bij een andere soort maar nu toch een geheel eigen aard blijkt te hebben. Dat werd ontdekt bij onderzoek in het Bohart Museum voor Entomologie in Californië.

Het is het tweede insect dat Trumps naam draagt. Eerder kreeg een rups vanwege de sterke beharing en de gelijkenis met de coiffure van de miljardair in de digitale volksmond op internet de naam Donald Trump caterpillar of Trumpapillar.