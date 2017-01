Eerste in dierentuin geboren gorilla overleden in Columbus Zoo in Ohio

Gorilla’s in gevangenschap worden gemiddeld 37,5 jaar oud.

Colo werd in 1956 geboren in de dierentuin in Ohio. "Colo raakte de vele generaties bezoekers die naar haar kwamen kijken, en degenen die zo lang voor haar hebben gezorgd", laat de dierentuin in een verklaring weten. "Ze was een ambassadeur voor gorillas en inspireerde mensen om meer te weten te komen over deze bedreigde diersoort en motiveerde hen de gorilla's in hun natuurlijke leefomgeving te beschermen."

Maandag vierde de dierentuin in Ohio samen met honderden bezoekers de verjaardag van Colo. De Columbus Zoo zegt dat het dier wordt gecremeerd en dat de as wordt uitgestrooid op een verbogen locatie in de buurt vlakbij de dierentuin.

Colo kreeg drie kinderen, zestien kleinkinderen, twaalf achterkleinkinderen en drie achterachterkleinkinderen. Een aantal daarvan leven ook in de Columbus Zoo.