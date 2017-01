Zebrahaai in aquarium Australië krijgt kinderen zonder mannetjeshaai

De zebrahaai beviel in 2016 van drie kinderen. Wetenschappelijk tijdschrift New Scientist meldt dinsdag dat wetenschappers verrast werden door de plotselinge bevalling.

Het opvallende is dat de zebrahaai genaamd Leonie al meer dan 24 kinderen heeft gekregen met een andere haai. Ongeslachtelijke voortplanting komt vaker voor, maar het is pas de derde keer dat dit wordt geregistreerd nadat er eerder sprake was van een 'normale' voortplanting.

De zebrahaai zat sinds 1999 met haar partner in een aquarium in het Australische Townsville, toen ze in 2012 van hem werd gescheiden. Sindsdien leefde Leonie geïsoleerd van een mannetje, maar beviel in 2016 van drie jongen.

Ongeslachtelijke voortplanting

Christine Dudgeon, professor aan de Universiteit van Queensland, deed onderzoek naar de bevalling. Nadat ze had uitgesloten dat de haai het sperma van haar partner had opgeslagen om haar eitjes te bevruchten, werd duidelijk dat de haai in staat was tot ongeslachtelijke voortplanting.

Poollichaam

"Bij haaien kan ongeslachtelijke voortplanting optreden als het eitje van een vrouw wordt bevrucht door een aangrenzende cel, beter bekend als een poollichaampje. Dit bevat ook genetisch materiaal van het vrouwtje, wat leidt tot inteelt", meldt Dudgeon. Dit gebeurt als er een schaarste aan mannetjes is.

"Het is mogelijk dat de overgang van geslachtelijke naar ongeslachtelijk voortplanting niet zo ongebruikelijk is als we denken, we hebben er nog nooit eerder naar gekeken."