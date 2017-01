'Bijen en wespen in Australië even dodelijk als slangen'

Onderzoekers bekeken ziekenhuisstatistieken van 42.000 mensen die tussen 2001 en 2013 werden opgenomen na gif van een giftig dier binnengekregen te hebben.

Ze zagen dat het aantal ziekenhuisopnamen door bijen- en wespensteken twee keer zo hoog lag (12.351 gevallen) als opnamen door slangenbeten, meldt The Guardian dinsdag. Het aantal doden lag met 27 gelijk.

Bij de slangen stierven alle mensen aan een beet door slangensoorten die in Australië 'bruine slangen' worden genoemd (Pseudonaja).

Volgens hoofdonderzoeker Ronelle Welton is met het onderzoek aangetoond dat in Australië mensen eerder doodgaan door een ontmoeting met een hond of een paard dan met een giftig dier.

Epicentrum

Volgens Welton staat Australië internationaal bekend als het epicentrum van alles dat giftig is, maar tonen data dat niet aan. Volgens haar is het verder verrassend dat de meeste mensen (64 procent) die sterven aan contact met een giftig dier in Australië in grote steden en dorpen wonen, terwijl juist daar gezondheidszorg dichtbij is.

Meer dan de helft van alle sterfgevallen door giftige dieren (34) was het resultaat van een allergische reactie die leidde tot een een anafylactische shock.