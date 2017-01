Honderden katten in New York besmet met vogelgriep

Ongeveer 386 katten die in dierenasiels in de stad zijn opgevangen zijn positief getest op het virus. Het virus zou in november voor het eerst zijn ontdekt bij de kat Mimi. Sindsdien is ook zeker één dierenarts besmet.

Dierenartsen hebben in een pakhuis in de wijk Queens een quarantaine-gebied ingericht. Medewerkers in het gebouw moeten speciale pakken en maskers dragen om verspreiding van het virus te voorkomen. De katten zijn ondergebracht in kooien.

Het is volgens het New York City Health Department de eerste keer dat huiskatten besmet zijn geraakt met het virus (H7N2), dat vaak voorkomt bij vogels. Het virus werd ontdekt bij een dierenasiel op Manhattan, later dook het virus ook op in de stadsdelen Queens en Brooklyn.

Loopneus

Het is nog niet duidelijk hoe het virus zich zo snel kan verspreiden. Het Health Department raadt mensen die katten uit het asiel halen aan alert te zijn.

Het risico van het virus voor de volksgezondheid is laag en de symptomen bij mensen zijn over het algemeen mild. Het gaat dan om nies- en hoestbuien, traanogen en een loopneus.