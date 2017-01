Olifant bepaalt kracht van slurfbeweging met 'verstelbaar gewricht'

Als de dieren iets breekbaars beetpakken, laten ze onderin hun slurf een knik ontstaan, waardoor het uiteinde van hun snuit fungeert als een soort pincet.

Bij het optillen van zware voorwerpen, buigen de dieren hun slurf meer bovenin, zodat het uiteinde dienst doet als een soort hefboom waarmee ze zelfs boomstammen kunnen optillen.

Die bevinding hebben Amerikaanse onderzoekers gepresenteerd op een bijeenkomst van biologen in Atlanta.

Koolraap

Bij hun onderzoek lieten de wetenschappers van het Institute of Technology in Georgia Afrikaanse olifanten stukjes koolraap oppakken die waren gesneden in verschillende formaten. Soms kregen de dieren grote brokken voorgezet, maar soms ook kleine blokjes of kruimels.

De dieren bleken hun slurf bij de grijpbewegingen verder naar de onderkant te buigen naarmate ze kleinere brokjes oppakten. Door de knik in hun slurf als een soort verstelbaar gewricht te gebruiken, konden ze nauwkeurig bepalen hoe veel kracht ze uitoefenden op het voedsel.

De dieren bleken zelfs in staat om tortillachips van de grond te pakken zonder dat de chipjes braken.

Robotgrijper

De wetenschappers hopen de techniek van olifanten in de toekomst te gebruiken bij het ontwikkelen van mechanische grijpers. "Nu we weten hoe een olifant zijn slurf manipuleert om zo veel mogelijk objecten te kunnen oppakken, kan dat ons mogelijk inspireren bij de ontwikkeling van een robotgrijper", verklaart hoofonderzoeker Jianing Wu op nieuwswebsite New Scientist.