Orka Tilikum uit documentaire Blackfish overleden

Het is nog onbekend waaraan de 36-jarige orka is overleden, melden verschillende Amerikaanse media. Wel kampte de orka, die Tilikum heet, met een bacteriële infectie.

In de documentaire Blackfish wordt getoond hoe de orka’s worden mishandeld in de Sea World-parken. Het pretpark is daarna met de omstreden shows gestopt.

Tilikum vergaarde bekendheid nadat hij in 2010 een trainer in Sea World Orlando doodde. Hij was ook betrokken bij twee andere sterfgevallen: in 1981 overleed een trainer na een incident tijdens een show, in 1991 overleed een insluiper na sluitingstijd.

De orka is op tweejarige leeftijd in het wild gevangen in de buurt van IJsland. Hij is daarna een jaar in een kleine tank opgevangen, waarna hij de rest van zijn leven in verschillende zee-aquaria verbleef.