China doet 'grootste vangst ooit' van schubben van schubdieren

De douane in Shanghai trof ruim drie ton aan schubben aan in een container met houten producten afkomstig uit Nigeria, aldus de Chinese staatszender CCTV. Dat meldt AFP.

Naar schatting zijn voor de schubben 7.500 schubdieren gedood

Het schubdier (of pangolin) is een van de meest verhandelde zoogdieren op aarde. Het gepantserde dier is erg populair in Azië waar de schubben worden gebruikt voor de traditionele geneeskunde en het vlees een delicatesse is.

De schubben van het schubdier liggen als dakpannen over het hele lichaam met uitzondering van de buik en binnenzijde van de poten. Het dier komt voor in Afrika en in het zuiden van Azië.

Zwarte markt

China heeft drie verdachten aangehouden voor de smokkel. Zij zouden zich al sinds 2015 bezighouden met het illegaal verhandelen van schubben uit Afrika.

De schubben van het dier leveren volgens CCTV ongeveer 5.000 yuan (687 euro) per kilogram op, op de zwarte markt.

Schubdieren staan op een lijst van beschermde diersoorten. De handel in schubdieren is illegaal in China.