Drukte bij zeehondenopvang na stormachtige kerst

Pieterburen ving dinsdag vijftien zeehonden op. De dieren worden nu enkele dagen in de gaten gehouden en krijgen zo voldoende rust.

De opvang in Pieterburen is dinsdag ook een voorlichtingscampagne gestart om te voorkomen dat de zeehonden onnodig worden opgevangen. In veel gevallen lijken zeehonden namelijk in nood te zijn. In werkelijkheid zijn de dieren dan al niet meer afhankelijk van de moeder.

Soms is dat nog wel zo, maar dan is de moeder vaak nog in de buurt. Pieterburen roept dan ook afstand te houden van de jonge zeehonden.