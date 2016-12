Aantal jachtluipaarden neemt in rap tempo af

Inmiddels zijn wereldwijd slechts 7.100 jachtluipaarden over, blijkt uit een studie van Zoological Society of London (ZSL) in samenwerking met onder meer de Wildlife Conservation Society.

In Zimbabwe is bijvoorbeeld volgens ZSL het aantal jachtluipaarden in de laatste zestien jaar 85 procent gedaald van 1.200 tot 170.

De organisatie zegt dat de situatie te lang is genegeerd omdat het dier lastig te volgen is voor onderzoekers. De ZSL wil dat het dier wordt toegevoegd aan de lijst van dieren die met uitsterven worden bedreigd.

Leefgebied

"We hebben ontdekt dat het enorme leefgebied dat de jachtluipaard nodig heeft, gecombineerd met een aantal andere bedreigingen waar dieren in het wild mee te maken hebben, ervoor zorgt dat de diersoort dichter bij uitsterven is dan eerder werd gedacht", zegt onderzoeker Sarah Durant.

Volgens de studie zijn jachtluipaarden kwetsbaar voor gevaren als een afname van het aantal prooien vanwege toegenomen jacht, afname van leefgebied en illegale handel in wild. Daarbij komt dat meer dan driekwart van alle jachtluipaarden buiten beschermde wildparken leven en dat ze kwetsbaar zijn omdat ze een groot gebied overbruggen.