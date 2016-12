'Rattenparadijs' in Rotterdam om populatie op straat te verkleinen

Initiatiefnemer Rini Biemans benadrukt dat het project uiteindelijk draait om de achterstandswijken in Rotterdam te verbeteren. Kinderen moeten volgens Biemans meer buiten spelen en minder ratten helpt daarbij, zegt hij tegen NU.nl.

Met speciale kooien en een geprepareerde auto hopen de initiatiefnemers de overlastgevende ratten weg te lokken bij speeltuinen en stadsparken.

Biemans beweert dat ratten "helemaal geen gevaar voor de volksgezondheid vormen en geliefde huisdieren zijn". Het is daarom belangrijk om te proberen om de populatie op een diervriendelijke wijze te verminderen. Volgens Biemans kon de Rotterdamse populatie sterk toenemen door de zachte winters en te veel troep en voer voor de beesten op straat.

Volgens de GGD kunnen ratten wel degelijk dragers zijn van ziektekiemen. Voor mensen is vooral de overdracht van de ziekte van Weil (leptospirose) in Nederland een risico. De infectie ontstaat door contact met door rattenurine besmet water. De leptospira-bacterie kan dan via de slijmvliezen of via open wonden in het lichaam komen.

Subsidie

Voor het idee heeft de zelfbenoemde stadsdokter ruim 50.000 euro subsidie gekregen van de gemeente Rotterdam. Biemans wil de kooien en een geprepareerde auto plaatsen op plekken in de stad waar veel overlast van bruine ratten wordt gesignaleerd. Het zichtbaar maken van de diervriendelijke vangstmethode in de stadswijken moet de bewustwording over het probleem verbeteren.

Het rijdende 'rattenparadijs' is een toevoeging aan de activiteiten die Biemans al in Rotterdam ontwikkelde om wijken in Rotterdam groener en kindvriendelijker te krijgen.