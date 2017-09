Willemijn Verkaik speelt hoofdrol in musical Ghost in Berlijn

De musical wordt gespeeld in Theater des Westens van Stage Entertainment in Berlijn.

Verkaik staat in Ghost - Das Musical naast de Duitse musicalacteur Alexander Klaws. De musical is gebaseerd op de gelijknamige film met Patrick Swayze en Demi Moore over een koppel waarvan de man bij een overval om het leven komt. Terwijl zijn vrouw Molly rouwt, probeert Sam vanuit de hemel contact met haar te leggen om duidelijk te maken wie hem heeft vermoord.

Ghost ging in 2011 in première op West End en was een jaar later ook te zien op Broadway. Auteur Bruce Joel Rubin, die in 1991 een Oscar ontving voor zijn filmscript, schreef ook het script voor de musicalbewerking. De muziek en liedteksten zijn van Dave Stewart (The Eurythmics) en Glen Ballard.

Elphaba

De musical zou in 2012 ook naar Nederland komen, maar producent Joop van den Ende liet later weten hier toch van af te zien. Nu brengt Stage Entertainment de voorstelling naar Duitsland.

Willemijn Verkaik werd wereldberoemd dankzij haar vertolking van heks Elphaba in diverse versies van de musical Wicked. Zij stond onlangs nog een aantal maanden met deze rol in Londen. Daarnaast speelde zij Elphaba in New York, Stuttgart, Oberhausen en Scheveningen. Verder was Verkaik te zien in musicals als Tarzan, Mamma Mia!, Aida en Elisabeth.

Ook was zij te horen als Elsa in de Nederlandse versie van Disney-succes Frozen.