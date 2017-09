Recensieoverzicht: 'energieke' Ricky Gervais 'is het niet verleerd'

De Volkskrant: vier sterren

"Humanity, zijn vijfde standup comedyshow, is een fijn geslepen, zeer geestige voorstelling, waarin de originele gedachtegangen en scherpe grappen over elkaar heen buitelen in een strakke anderhalf uur. Met zijn zalige Britse dictie beschouwt Gervais daarin de gehele mensheid, al deelt hij direct aan het begin mede dat hij niet zo'n grote fan van die mensheid is. Hij houdt eigenlijk meer van honden."

Lees de volledige recensie hier

De Telegraaf - geeft geen sterren

"Na zeven jaar staat Gervais, die in 2001 internationaal doorbrak met de door hem geschreven en gespeelde tv-comedy The Office, als comedian weer live op het podium. En hij blijkt het niet te zijn verleerd. Zijn programma zit slim in elkaar, is gelaagd, scherp en bij tijd en wijle ronduit hilarisch. Tussen neus en lippen grijpt hij de grote thema’s bij de kloten, maar ook het persoonlijke gaat hij niet uit de weg. Zo vertelt hij waarom hij geen kinderen heeft en dat met het klimmen der Jaren zijn testikels een eigen leven zijn gaan leiden."

Lees de volledige recensie hier

The Post Online – geeft geen sterren

"Zijn energie spat van het podium, grappen zijn raak en het publiek smult van Gervais’ verhalen over de actualiteit, beroemdheden als Caitlyn Jenner en de eindeloos durende grappen die over ze uitgestort worden. Het tempo ligt vanaf het begin hoog en daarin lijkt Gervais wel een beetje op andere grootheden als Louis CK, die overigens ook uit het vaatje "observational comedy" tapt. (…) Eens in de zoveel tijd lijkt hij een soort uitstelzin te gebruiken ("you know…what I’m saying is…") omdat hij heel eventjes de draad kwijt lijkt te zijn. Dat is op zich niet erg, maar haalt soms wel het tempo uit zijn verhaal en soms moet hij echt even terugkomen bij het begin van zijn verhaal omdat hij blijkbaar een uitstapje heeft gemakt dat niet helemaal in de planning stond."

Lees de volledige recensie hier