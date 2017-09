Cabaretier Patrick Laureij vergelijkt voorprogramma Anouk met kickboksen

"Op een bepaald moment zijn je schenen keihard. Eerst doet het zeer, krijg je bulten, blauwe plekken. Maar als het eelt er eenmaal zit, hoef je niet meer na te denken. Dan kun je je richten op je stoten", aldus de Rotterdamse cabaretier, die vanaf zijn zestiende kickbokst, in het AD.

Laureij stond op 24, 27 en 31 mei op het podium van de Ziggo Dome in het voorprogramma van Anouk. "Het blijft lastig, het lezen van zo’n gigantische zaal", zegt de cabaretier.

Volgens Laureij is er "natuurlijk een afbreukrisico" in een grote zaal als de Ziggo Dome. "Maar ik dacht: als jullie met z’n allen schelden, naar gaan doen, met dingen gaan gooien, dan scheld ik terug! Ik kom in vrede, tenslotte."

Terugblikkend concludeert hij dat het 'prima' ging, het publiek opwarmen voor Anouk. "Een te gekke ervaring."

De cabaretier speelde meerdere malen op Lowlands, stond in het voorprogramma van Theo Maassen, is de winnaar van de publieks- en juryprijs van Cameretten 2013 en was te zien in de theaters met zijn eigen show Dekking hoog.