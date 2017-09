Volgens Albert Verlinde geen 'whitewashing' in musical On Your Feet

De bekendmaking van deze namen leidde eerder dit jaar tot discussie op diverse websites en internetfora. Op Broadway worden de afgelopen jaren juist steeds meer blanke rollen door gekleurde acteurs gespeeld.

"We hebben, in overleg met onder meer Gloria Estefan, gekozen voor de beste acteurs voor de beste rollen", stelt Verlinde bij de aftrap van de repetities woensdag. "Deze mensen in deze rollen is de juiste keuze. Wie kijkt naar de hele cast, zal een fantastische, zeer multiculturele groep zien."

In het verleden was Verlinde ook degene die uitgesproken 'zwarte' voorstellingen als Daddy Cool, Billie Holliday en Dreamgirls naar de Nederlandse theaters haalde.

Vluchtelingen

Dat de twee sterren van de musical Cubaanse vluchtelingen waren, komt in de voorstelling zeker aan bod. "Maar we hebben geen verwijzingen naar bijvoorbeeld de huidige problematiek gemaakt. We gaan niets voorkauwen. Mensen zijn slim genoeg: als zij een diepere boodschap in het verhaal zien, zit die er zeker in. Maar je kan er ook voor kiezen gewoon een avond te genieten van de prachtige zang en dans."