Lone van Roosendaal toegevoegd aan vakjury Musical Awards

De uitreiking van de Amateur Musical Awards vindt maandag 20 november voor de derde maal plaats, in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Meer dan tachtig amateurproducties uit heel Nederland zijn ingezonden. Uit deze groep zijn twintig titels geselecteerd met 275 acteurs die genomineerd kunnen worden.

Lone van Roosendaal is één van de meest succesvolle musicalactrices van Nederland en won dan ook diverse awards, waaronder een John Kraaijkamp Musical Award voor de rol van Inez in de hitmusical Zorro. Onlangs oogstte ze nog veel lof voor haar vertolking van Francesca in de musical The Bridges of Madison County.

Stichting Amateur Musical Nederland wil met de uitreiking het amateurtoneel in Nederland onder de aandacht brengen. De nominaties worden 6 september bekendgemaakt.