Johannes Vermeer Prijs voor modeontwerper Iris van Herpen

De uitreiking vindt plaats op 30 oktober in de Ridderzaal in Den Haag.

De 33-jarige Van Herpen ontvangt de prijs voor haar gehele oeuvre. Ze studeerde mode aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ in Arnhem. Haar stages deed ze bij Alexander McQueen en Claudy Jongstra. De ontwerpster begon in 2007 haar eigen label vanuit haar studio in Arnhem.

Musea als het Victoria & Albert Museum in Londen, het Cooper Hewitt Museum in New York en het Palais de Tokyo in Parijs hebben werk van haar geëxposeerd. Ook zijn haar ontwerpen geliefd bij beroemdheden, zoals Björk, Lady Gaga, Beyoncé en Tilda Swinton.

Steve McQueen

De Johannes Vermeer Prijs bestaat uit een geldbedrag van 100.000 euro, dat de winnaar mag besteden aan een speciaal project. Vorig jaar won filmregisseur en beeldend kunstenaar Steve McQueen de onderscheiding, die sinds 2009 wordt uitgereikt.