Werk Keith Haring terug in Stedelijk Museum Amsterdam

De kunstenaar maakte zijn doek, bekend als Het Velum van Keith Haring, speciaal voor een aan hem gewijde tentoonstelling in Amsterdam in 1986. Gewapend met spuitbus vulde de Amerikaanse kunstenaar het doek met de voor hem kenmerkende, dansende poppetjes in dikke lijnen en felle kleuren.

Mede door het kwetsbare materiaal lag het jaren opgeslagen. Het werk werd deze zomer gerestaureerd en hangt vanaf oktober minstens een half jaar boven de trap in de centrale hal van het museum.

Keith Haring groeide van graffitikunstenaar in het New York van de jaren tachtig uit tot internationaal gevierd beeldend kunstenaar. Hij sneed met zijn werk maatschappelijke thema's aan, zoals racisme, drugs en oorlog. Een ander terugkerend onderwerp was aids, de ziekte waaraan hij in 1990 op 31-jarige leeftijd overleed.