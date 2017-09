Harry Potter-tentoonstelling Utrecht trekt 265.000 bezoekers

Aanvankelijk zou de interactieve expositie in een ruimte naast bioscoop CineMec tot eind juni te zien zijn. Maar wegens de grote toeloop van Potter-fans werd besloten de tentoonstelling tot september te verlengen.

Op een oppervlakte van 1400 vierkante meter konden 'dreuzels' (zoals mensen die niet kunnen toveren in de Nederlandse vertaling worden genoemd) door decors wandelen uit de Harry Potter-films en werden ze onder gedompeld in de wondere wereld van hun idool.

Bezoekers konden onder meer terecht in de leerlingenkamer, de slaapzaal van de Griffoendor-toren, de klaslokalen en het Verboden Bos. Ook konden de fans een 'slurk' gooien in de Zwerkbal-zone en hun eigen Mandragora trekken. Of gewoon even uitrusten in de gigantische stoel in de hut van Hagrid.

Te zien waren onder meer duizenden authentieke rekwisieten, magische wezens en kostuums die gebruikt werden in de filmreeks die is gebaseerd op de boeken van schrijfster J.K. Rowling.

De internationale expositie over Potter gaat hierna door naar Zuid-Europa. Eerder was de tentoonstelling al te zien in een groot aantal steden in onder meer de Verenigde Staten en Azië. Wereldwijd trok het evenement al meer dan vier miljoen bezoekers.