Ex-prostituee Metje Blaak maakt theatervoorstelling over leven

De voorstelling is in september te zien op het Amsterdam Fringe Festival.

Candy is volgens de makers een ''bruisend statement'' over de taboes rond sekswerk en het ouder wordende lichaam. ''Voorbij spectaculaire verleidingsscènes, vrolijke deuntjes, de niet te missen statements en relativerende grappen, is het uiteindelijk de kwetsbare kant van de performers waar het in Candy om draait.''

Blaak (68) werkte 25 jaar lang als prostituee en stripteasedanseres. Ze was bovendien jarenlang woordvoerster van de belangenvereniging voor prostituees; de Rode Draad. Ook schreef ze een autobiografie Wij Metje Blaak.

De voorstelling is te zien op 9, 11, 12 en 13 september in het CREA Theater. Het Amsterdam Fringe Festival toont elf dagen lang theater en dans van nieuw talent op meer dan dertig locaties in de stad.