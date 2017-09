Nieuwe versie van musical Urinetown gaat niet door

Dat heeft producent Joint Venture Productions bekendgemaakt.

Het besluit om te moeten stoppen is "erg teleurstellend voor alle betrokken partijen", zegt Marcel Woudsma, eigenaar van Joint Venture. "Het is ons niet gelukt om voldoende promotie voor de voorstelling te maken wat resulteert in een tegenvallende voorverkoop. Dit gepaard met financiële onzekerheid voor de toekomst heeft ons doen besluiten om de voorstelling te annuleren."

Voor de nieuwe versie van Urinetown, die vanaf 15 september in de theaters te zien moest zijn, waren onder meer acteurs Linda Wagenmakers, Jeffrey Italiaander en Filip Bolluyt gestrikt. Zij zijn dinsdag samen met de rest van de cast en de productie ingelicht over het einde. Bezoekers die al kaarten hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

Urinetown werd in 2009 al eens in Nederland opgevoerd door M-Lab, toen met René van Kooten, Jamai Loman en Noortje Herlaar in de hoofdrollen. De satirische musical vertelt over een grauw stadje waar water schaars is en privétoiletten verboden zijn. Een groepje bewoners komt in opstand als het boosaardige bedrijf dat wc's exploiteert torenhoge toegangsprijzen vraagt.