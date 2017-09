Cabaretier Johan Goossens stopt met lesgeven

Goossens maakte zijn vertrek donderdag bekend op zijn Facebookpagina.

“Het verhaal is verteld en het is tijd voor nieuwe uitdagingen", schrijft Goossens. Hij zegt dat de verschillende rollen van leraar en cabaretier soms moeilijk te combineren waren: ”Leraar is een vak waarbij je door je positie en verantwoordelijkheid beter niet voortdurend met je privébeslommeringen te koop kunt lopen. Maar als je als cabaretier een mooi programma wilt maken, doe je dat juist wel en onderzoek je al je menselijke zwakheden, of althans ik wel."

In de voorstelling Darkroom Diaries, een programma dat de cabaretier dit voorjaar in Groot-Brittannië speelde en ontwikkelde, speelden zijn ervaringen met seks in de gay scene een grote rol. Dit gelegenheidsprogramma vormt de basis voor zijn nieuwe avondvullende voorstelling VLAM, waarmee Goossens komend seizoen gaat toeren.

Universeel

“Met VLAM hoop ik vanuit het persoonlijke iets universeels te maken wat aanspreekt”, legt de cabaretier uit. "Het gaat over seks en over schaamte en van daaruit over de maatschappij. Het wordt geen plat programma maar wel persoonlijk en kwetsbaar, en ik wil me vrij kunnen bewegen zonder die eeuwige vraag: 'Maar jij bent toch docent?' "

Dit wordt een spannende zoektocht, erkent Goossens. "Maar ik wil de ruimte hebben om me te kunnen uiten zonder dat de school daar eventueel last van ondervindt. En zonder dat ik mezelf ga censureren met het besef dat ik de volgende dag weer voor de klas zal staan."

Hij spreekt de hoop uit dat ook zijn publiek dat hem kent van de docentenverhalen ook naar VLAM komt kijken: “Het wordt een zeer maatschappelijk programma, wat volgens mij mensen echt kan raken.”