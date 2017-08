Landschappen van Jurriaan Andriessen in Enschede te zien

De vijf schilderijen zijn allemaal bijna 2 meter hoog en variëren in breedte van 121 tot 158 cm breed. Volgens een woordvoerster verkeren ze ''in een uitmuntende conditie''.

In de achttiende eeuw lieten eigenaren van buitenplaatsen en villa’s hun huizen graag opsieren met werk (uit het atelier) van Andriessen, maar er is weinig van overgebleven. Rijksmuseum Twenthe wilde de schilderijen dolgraag, omdat ze erg goed passen in zijn collectie en goed gecombineerd kunnen worden met een deel van de zilvercollectie.

De nu verworven afbeeldingen, die vanaf 24 september te zien zijn in Enschede, zijn geïnspireerd op de klassieke oudheid. De aankoop is mogelijk gemaakt door verscheidenene fondsen.

In Museum Van Loon in Amsterdam zijn ook nog doeken van Adriessen te zien, onder meer afkomstig uit Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche en ooit gekocht van kasteelvrouwe prinses Beatrix .