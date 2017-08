Musical Bridges of Madison County keert terug

De voorstelling, die eerder dit jaar door pers en publiek werd geprezen, is eind juni twee weken exclusief in het DeLaMar Theater te zien.

Hoofdrolspelers René van Kooten, Lone van Roosendaal en Annick Boer zullen weer in het stuk te zien zijn. The Bridges of Madison County is gebaseerd op de gelijknamige roman van Robert James Waller en de film met Clint Eastwood en Meryl Streep.

Het verhaal vertelt over de kortstondige affaire tussen de Italiaans-Amerikaanse huismoeder Francesca (Van Roosendaal) en de ongebonden fotograaf Robert (Van Kooten) in de jaren zestig op het platteland van de Verenigde Staten. Het zet hun beider wereld volledig op z’n kop. Het script is van Pulitzer Prize-winnaar Marcia Norman (The Color Purple).

Componist Jason Robert Brown wordt gezien als een van de belangrijkste musicalvernieuwers van de afgelopen tien jaar. De regie en vertaling zijn in handen van Koen van Dijk. Van Roosendaal en Van Kooten zijn zondagavond te horen op de Uitmarkt met een nummer uit de voorstelling.