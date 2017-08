Voorstelling Romeinse tragedies eindigt op Holland Festival

Het is dan elf jaar geleden dat de zes uur durende Shakespeare-marathon, waarmee inmiddels over de hele wereld is gereisd, eveneens als onderdeel van dat jaarlijkse cultuurfestijn in première ging. Het is dan voor het laatst dat de voorstelling in Nederland te zien zal zijn.

"Het wordt een grande finale met alle toeters en bellen'', aldus een woordvoerster van het gezelschap. Romeinse Tragedies zal dan alleen nog enkele keren in Parijs te zien zijn.

Regisseur Ivo van Hove smeedde meerdere stukken van Shakespeare (Coriolanus, Julius Caesar en Antonius & Cleopatra) aaneen tot een multimediaal stuk, dat volgend jaar juni opnieuw te zien zal zijn met onder anderen Gijs Scholten van Aschat, Hans Kesting en Chris Nietvelt, die voor haar rol als Cleopatra werd bekroond met de Theo d’Or, de belangrijkste toneelprijs voor een actrice.

De voorstelling was de afgelopen jaren te zien in onder meer Adelaide, Avignon, Barcelona, Braunschweig, Londen, Montréal, New York, Wenen en Wroclaw.