Claudia de Breij voelde geen trots na Oudejaarsconference

"Ik dacht wel 'ik heb het geflikt'. Maar ik was niet trots", aldus de cabaretière tegen Trouw. De Breij ontving dan ook veel lovende kritieken.

"Ik laat het succes niet binnenkomen", vervolgt ze. "Het is alsof er ergens in een kast een medaille hangt; ik voel het niet echt. Ik ben heel blij dat het goed is gegaan, maar ik heb een jaar lang zo in spanning gezeten, ik was doodsbenauwd dat het me niet zou lukken. De opluchting overheerst."

De Breij ervaarde de conference die door bijna drie miljoen mensen bekeken werd als een vervreemdende ervaring: "Normaal heb je je première, dan ga je heel lang toeren en je succes oogsten. Nu was de première gelijk de dernière. Soms moet ik tegen mezelf zeggen: het is wel écht gebeurd. Ik ben een beetje out of touch, ik moet nodig weer het podium op."

Complimenten

Toch heeft De Breij wel enkele complimenten onthouden. "Een van de opvallendste was: 'Ik vond jou altijd wel leuk, maar mijn zwager had zo'n hekel aan jou, die vond je zo links en lesbisch, maar tijdens die Oudejaars vond hij je toch wel goed.' Kijk, dat vind ik fijn: dat ik cabaret voor iederéén maak. Mijn zaal is een zaterdagmiddag in de Ikea, alles en iedereen door elkaar. Daar ben ik wél trots op."

Vanaf 20 oktober staat De Breij in het theater met haar nieuwe voorstelling 'Nu'.