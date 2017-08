Denzel Washington krijgt hoofdrol in Broadway-toneelstuk

"Ik heb er zin in terug te keren op Broadway", zegt Washington (62) tegen The New York Post. De acteur noemt The Iceman Cometh een "geweldig toneelstuk". Hij kijkt uit naar de samenwerking met George Wolfe, die het stuk dit keer regisseert.

De rol van Hickey, die wordt gezien als bijzonder uitdagend, werd eerder vertolkt door onder anderen James Earl Jones en Nathan Lane. De laatste keer dat The Iceman Cometh op Broadway stond, speelde Kevin Spacey de handelsreiziger die eenzame barklanten van de fles af wil helpen.

De Fences-acteur stond drie jaar geleden voor het laatst op Broadway. Toen vertolkte hij Walter Lee Younger in A Raisin In The Sun.