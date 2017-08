Grachtenfestival in Amsterdam trekt 56.000 bezoekers

"We hadden vooraf gehoopt op tussen de 55.000 en 60.000 bezoekers. Dus we zijn blij met het aantal mensen dat dit jaar is gekomen", laat een woordvoerder van het Grachtenfestival weten. Vorig jaar trok het evenement een paar duizend meer bezoekers, maar toen waren de weersomstandigheden beter.

"Bij de editie van dit jaar was er ook opvallend veel belangstelling voor de voorstellingen waarvoor moest worden betaald. Een aantal van die voorstellingen was uitverkocht", aldus de zegsman. Voor de eerste keer waren er ook voorstellingen in het centrum van Zaanstad. Ook daarvoor was veel belangstelling.

Naar de rechtstreekse uitzending van het Prinsengrachtconcert op NPO2 keken zaterdagavond 641.000 mensen, net goed voor een plekje bij de best bekeken tien tv-programma's volgens de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Het was de twintigste aflevering van het evenement dat is bedoeld om jonge mensen in de klassieke muziek naar voren te schuiven. Het thema was dit keer 'In Stijl', mede omdat het een eeuw geleden was dat de kunstbeweging De Stijl ontstond.